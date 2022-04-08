Илон Маск показал серийный пикап Cybertruck

Компания Tesla на мероприятии Cyber Rodeo в честь открытия нового завода в Техасе, показала серийную версию электромобиля Cybertruck.

Новая версия пикапа получила боковые зеркала, стеклоочиститель, а также обновлённые фары. Кроме того, автомобиль лишился ручек на дверях. Машина способна распознать владельца и автоматически открыть нужную дверь.

Основатель Tesla извинился за задержку с выпуском Cybertruck, который должен был состояться ещё в 2021 году. Теперь релиз назначен на 2023 год.

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