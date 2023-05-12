Tesla отзывает 1,1 млн автомобилей в Китае из-за неисправности тормозной системы

Более миллиона электромобилей, произведенных компанией Tesla в Шанхае или импортированных в Китай с января 2019 года по апрель 2023 года, потребуется ремонт из-за проблем с системами ускорения, сообщает государственная администрация регулирования рынка Китая.

Как отмечается в заявлении регулятора, проблема возникает, когда водитель снимает ногу с педали акселератора для снижения скорости, что приводит к передаче дополнительной мощности на аккумулятор автомобиля для зарядки, что делает скорость замедления неопределенной и может привести к аварии.

Компания Tesla должна исправить проблему путем обновления программного обеспечения более миллиона автомобилей по беспроводной сети. Из-за дефекта водители могут по ошибке нажимать на педаль акселератора, думая, что это тормоз.