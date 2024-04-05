Tesla переложила вину на сотрудника Apple в деле о смертельном ДТП с автопилотом

Компания Tesla планирует доказать, что инженер Apple отвлекся на игру в телефоне и это стало причиной смертельного ДТП в 2018 году.

По заявлениям представителей Tesla, вина за аварию, произошедшую в Маунтин-Вью, лежит на водителе, поскольку Уолтер Хуанг отвлекся на смартфон. Несмотря на то, что автомобиль двигался на автопилоте, расследование пока не подтвердило этот факт. Однако данные с его телефона указывают, что он часто играл в игры во время поездок из дома на работу.

Адвокаты семьи Хуанга утверждают, что Tesla пытается заручиться поддержкой Apple в этом деле, хотя в компании Тима Кука не видят причин для участия в процессе. Журналисты отмечают, что в ранее Tesla успешно доказывала в суде, что аварии произошли не из-за ошибок автопилота, а из-за невнимательности водителей.

Этот судебный процесс станет серьезным испытанием для стратегии Tesla, которая ранее успешно избегала ответственности за подобные аварии. Семья Хуанга намерена использовать в качестве доказательства показания руководителей Tesla, которые ранее признавали использование электронной почты во время работы автопилота.