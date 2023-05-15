Telly представила бесплатный телевизор с двумя экранами

Компания Telly, основанная Ильёй Позиным, соучредителем Pluto TV, представила революционное устройство — бесплатный телевизор с двумя экранами. Второй экран, известный как Smart Display, отделен от основного экрана саундбаром и показывает рекламу.

Smart Display не только отображает рекламу, но также предоставляет различные виджеты, включая спортивные результаты, новости в виде бегущей строки, погоду и курсы акций. Реклама, по словам представителя компании Telly, не должна прерывать просмотр на основном экране, но может использовать оба дисплея, когда телевизор неактивно используется.

Кроме того, Telly разрабатывает программу Telly Rewards, которая вознаграждает пользователей подарочными картами от различных сервисов, таких как Netflix или Starbucks, за участие в опросах.

Основной экран телевизора оснащен 55-дюймовой панелью с поддержкой 4K HDR и операционной системой TellyOS. Однако в настоящее время эта ОС не поддерживает сторонние приложения для потоковой передачи, вроде Netflix. Поэтому в комплект поставки входит бесплатный ТВ-стик на базе Android, поддерживающий 4K-контент. У телевизора также имеется три входа HDMI, два входа USB и ТВ-тюнер.

Новинка оснащена камерой, которая позволяет использовать бесплатные продвинутые фитнес-программы с отслеживанием движения, а также поддерживает сервис Zoom и имеет защитную шторку для камеры.

Telly заявляет, что может собирать информацию о просматриваемом аудио- и видеоконтенте, каналах, продолжительности сеансов просмотра, а также о взаимодействии пользователей с телевизором, включая поисковые запросы, выбранные кнопки и даже физическое присутствие пользователей и других лиц, использующих устройство.

В случае отказа от сбора данных пользователю придется вернуть телевизор или заплатить $500. Telly также предлагает более 40 различных игр и возможность воспроизведения музыки из популярных музыкальных сервисов. Телевизор оснащен голосовым помощником на основе искусственного интеллекта, который реагирует на команду «Hey Telly» и позволяет устанавливать таймеры или будильники.

На официальном сайте freetelly.com уже доступна возможность резервирования одного из 500 000 бесплатных устройств. По словам представителей Telly, поставки начнутся уже этим летом, и все желающие смогут оценить уникальные возможности этого нового бесплатного телевизора.