Телевизоры Samsung Neo QLED признаны лучшими для гейминга

Четыре модели из линейки телевизоров Samsung Neo QLED 2021 года получили сертификат VDE Gaming TV Performance за игровую производительность – задержку ввода менее 10 миллисекунд и HDR с яркостью более 1000 нит.

Neo QLED 2021 года стали первыми телевизорами, получившими сертификат Gaming TV Performance от Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), авторитетного института сертификации электротехники в Германии.

Четыре модели из линейки Neo QLED 2021 года (QN900, QN800, QN90, QN85) были отмечены сертификатом за «Низкую задержку ввода» и «HDR с яркостью более 1000 нит». Каждый из телевизоров прошел процесс тестирования, в результате которого было подтверждено, что задержка ввода у моделей Neo QLED составляет менее 10 мс во время каждой сцены игрового процесса. Задержка ввода – это период времени с момента отправки электрического сигнала с игровой панели до его отображения на экране. Телевизор с меньшей задержкой ввода обеспечивает геймерам наиболее захватывающий игровой процесс.

Технология HDR часто считается одной из самых важных функций среди геймеров. Функция FreeSync Premium Pro добавляет поддержку HDR, делая яркие сцены ярче, а темные – темнее, чтобы обеспечить оптимальную контрастность сцены.

Помимо низкой задержки ввода и поддержки HDR с яркостью более 1000 нит, телевизоры Samsung Neo QLED также обладают рядом новых интересных игровых функций.

Телевизоры Samsung Neo QLED обеспечивают более точную детализацию, более глубокий черный цвет и невероятную цветопередачу благодаря 100% -ному объему цвета и 12-битному управлению подсветкой. Wide Game View и Game Bar, первые в отрасли, обеспечивают просмотр с более широким соотношением сторон – 21: 9 и 32: 9, а также возможность быстро проверять различную игровую информацию.

Кроме того, телевизоры Samsung Neo QLED обеспечивают быстрое игровое движение с частотой обновления 120 Гц даже во время игры с фиксированным пользовательским интерфейсом благодаря технологии Motion Xcelerator Turbo +. Звук также был улучшен за счет объемного звучания на основе искусственного интеллекта и технологии Object Tracking Sound+ (OTS +), что обеспечивает максимальное погружение в игровой процесс.