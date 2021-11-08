Дуров анонсировал платную подписку для Telegram с отключением рекламы

Основатель Telegram Павел Дуров несколько дней назад сообщил о запуске рекламы в мессенджере. А теперь он рассказал в своём блоге, как можно отключить рекламу. Оказалось, что предусматривается и это, но — лишь за деньги.

По словам Дурова, уже в текущем месяце ожидается появление недорогой платной подписки, которая позволит монетизировать мессенджер и избежать показа рекламы. Точная стоимость и условия станут известны позже.

Авторы некоторых каналов также хотели бы «выключать» рекламные объявления в своих каналах для всех пользователей. В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое — при условии достаточной стоимости показа — приведёт к отсутствию объявлений в этом канале. Павел Дуров

Важно отметить, что реклама появится только на каналах — в списке чатов, личных беседах или группах её не будет. Впрочем, ранее он обещал, что рекламы не будет в принципе.