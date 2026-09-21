Яндекс перестанет обновлять «Яндекс Мессенджер»

Яндекс прекратит выпускать обновления для «Яндекс Мессенджера». Приложение при этом не закроют, оно продолжит работать на существующих устройствах.

В компании объяснили решение завершением переноса функций мессенджера в «Телемост». Интеграция уже закончена на всех поддерживаемых платформах.

Контакты, история переписок и вложения пользователей автоматически переносятся в «Телемост», где доступны текстовые чаты, аудио- и видеозвонки.

«Яндекс Мессенджер» запустили в 2020 году на замену сервису «Яндекс Чаты». Позднее он вошёл в состав «Яндекс 360», а в конце 2025 года компания начала переносить его возможности в «Телемост».

Теперь Яндекс планирует сосредоточиться на развитии «Телемоста», а отдельное приложение «Мессенджера» новых функций получать не будет.