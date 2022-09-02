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Новости

Tecno показала свой первый ноутбук MegaBook T1

На выставке потребительской электроники IFA 2022 показали первый ноутбук бренда Tecno. Это модель MegaBook T1, которая предлагает довольно мощное оснащение. 

Новинка выполнена из алюминиевого сплава премиум-класса с текстурой. Внутри установлен процессор Intel Core i5-1155G7 или Intel Core i7-1195G7. На выбор есть два варианта памяти: 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD или 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD. 

Экран характеризуется разрешением Full HD с яркостью 350 нит. Он сертифицирован по стандарту TÜV Eye Comfort Certification. Также есть фирменная аудиосистема Tecno VOC с поддержкой DTS и системой искусственного интеллекта. 

Производитель обещает до 17,5 часов работы без подзарядки, в режиме ожидания ноутбук сможет функционировать до трёх дней. Мощность блока питания составляет 65 Вт. 

В России модель появится осенью 2022 года, цена пока не названа. 

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Теги: 
Источник:
Tecno
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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