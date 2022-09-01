Nokia представила смартфоны X30 5G и G60 5G вместе с подпиской Circular

HMD Global представила два новых смартфона из переработанных материалов в рамках выставки IFA 2022. Помимо этого, компания анонсировала подписку Circular — с помощью нее можно получить в пользование устройство за ежемесячную плату.

Всего два смартфона — Nokia X30 5G и G50 5G.

Задняя панель Nokia X30 5G выполнена из 65-процентного переработанного пластика, а металлический каркас из 100-процентного переработанного алюминия. Коробка также сделана из 70-процентной переработанной бумаги.

Nokia X30 5G получил 6,43-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления картинки 90 Гц. У него есть защитное стекло Gorilla Glass Victus. Смартфон построен на Snapdragon 695, основная камера получила датчик 50 Мп с OIS и защитой Gorilla Glass DX+, у фронтальной — 16 Мп. Есть две версии с 6/128 Гб и 8/256 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно. Также у Nokia X30 5G есть NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C и защита от воды и пыли по стандарту IP67.

Емкость батареи составляет 4200 мАч + 33-ваттная зарядка, которой в комплекте, естественно, нет. Производитель обещает, что аккумулятор сохранит свою большую часть объема даже после 800 циклов зарядки. Помимо этого, компания говорит о полноценных обновлениях ПО в течение трех лет. Сейчас Nokia X30 5G будет поставляться на Android 12, в будущем должен обновляться вполть до Android 15.

Стоимость на устройство начинается от €530. Смартфон можно оформить по подписке Circular, но пока только в Великобритании (за 25 фунтов стерлингов ~ 1700 рублей) и Германии. По словам бренда, в течение нескольких месяцев подписка запустится и на глобальный рынок.

Вторым смартфоном является Nokia G60 5G. Его корпус также выполнен из переработанных материалов.

У него процессор Snapdragon 695, 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5. Основная камера тройная: 50+5+2 Мп. У фронтальной камеры 8 Мп. Аккумулятор побольше — 4500 мАч + 20-ваттная зарядка. Кстати, у Nokia G60 5G в комплекте идет зарядный блок.

Стоимость G60 5G составляет €320 евро. Если брать по подписке Circular, то придется платить 12,50 фунтов стерлингов в месяц (около 900 рублей).

Обе новинки поступят в продажу уже сегодня.

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