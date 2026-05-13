Ноутбук TECNO MEGABOOK S16 и наушники-клипсы FreeHear 2 вышли в России

Обе новинки уже доступны к покупке.
Редакция The GEEK сегодня в 12:57
TECNO представила в России ноутбук MEGABOOK S16 и наушники открытого типа FreeHear 2. Новинки уже поступили в продажу.

TECNO MEGABOOK S16

MEGABOOK S16 позиционируется как флагманский ноутбук для профессионалов, создателей контента и пользователей, которым важны производительность и мобильность. Устройство получило корпус из магниево-алюминиевого сплава и весит около 1,3 кг при толщине примерно 14,9 мм.

Он оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 пикселей, соотношением сторон 16:10 и охватом 100% sRGB. «Сердцем» стал 14-ядерный процессор Intel Core i9-13900HK с частотой до 5,4 ГГц. Его дополняют встроенная графика Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 1 ТБ с возможностью расширения до 2 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор на 75 Вт·ч.

Кроме того, отдельное внимание уделили встроенным ИИ-функциям. Они работают непосредственно на устройстве без необходимости постоянного подключения к сети.

Цена — 95 999 рублей.

TECNO FreeHear 2

Одновременно компания представила наушники FreeHear 2. Они выполнены в виде С-образной клипсы с покрытием из термопластичного полиуретана. Каждый наушник весит 5,4 грамма и защищен от пыли и брызг по стандарту IP54.

За звук отвечает 10,8-мм динамик, есть системы пространственного аудио и ИИ-шумоподавления для звонков. Заявленное время автономной работы с учетом кейса достигает 46 часов.

Цена — 4 299 рублей.

