TECNO POVA 8 5G с батареей на 8000 мА·ч выйдет в России

TECNO представила смартфон POVA 8 5G. Главные особенности модели — крупный аккумулятор, настраиваемый световой мини-экран на задней панели и набор ИИ-функций.

Ключевая фишка дизайна — пиксельный мини-экран на спинке. Эта световая панель показывает уведомления, входящие звонки и статус зарядки, не требуя включать основной дисплей, а её сценарии можно настраивать.

Автономность держится на батарее в 8000 мА·ч — одной из самых ёмких в сегменте. По данным сертификации TÜV SÜD, заряда хватает примерно на два дня. За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7100 5G и два фирменных чипа TECNO для улучшения связи. Экран поддерживает до 144 Гц, основная камера — 50 Мп на сенсоре Sony LYTIA 600.

Из ИИ-функций заявлены шумоподавление при звонках и инструменты обработки фото. Отдельно для России обещают функцию «ИИ Здоровье»: по сканированию лица камера определяет пульс, давление, уровень кислорода и частоту дыхания.

Смартфон работает на HiOS 16 поверх Android 16 и выйдет в четырёх цветах. Цену компания пока не называет.

Продажи в России стартуют в августе 2026 года.