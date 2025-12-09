TECNO выпустила в России планшет MEGAPAD Pro с 4G и большим экраном | The GEEK
close
Новости

TECNO выпустила в России планшет MEGAPAD Pro с 4G и большим экраном

Устройство делает ставку на универсальность: для учёбы, работы и развлечений.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:51

TECNO вывела на российский рынок новый планшет MEGAPAD Pro. Модель выделяется крупным дисплеем, металлическим корпусом, поддержкой LTE и встроенным голосовым ИИ-ассистентом.

Планшет оснащён 12-дюймовым экраном с разрешением 2000×1200 пикселей и частотой 90 Гц. Корпус выполнен из металла, толщина — 6,9 мм, вес — около 560 граммов.

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G99 Ultra. Конфигурация включает 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища с возможностью расширения. Аккумулятор на 10 000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

MEGAPAD Pro получил поддержку мобильной связи 4G, поэтому может работать вне Wi-Fi. Также планшет интегрирован в экосистему OneLeap: с устройством можно быстро обмениваться файлами и синхронизировать данные со смартфонами TECNO.

Отдельный акцент сделан на ИИ-ассистенте Ella, который помогает с поиском информации, составлением текстов и другими задачами. В оснащение также входят стереодинамики с DTS, камеры на 13 и 8 Мп и режимы для учёбы и работы.

В России MEGAPAD Pro доступен в двух цветах. Розничная цена — 22 999 рублей.

id·216045·20251209_1252
Планшет TECNO MegaPad Pro с ИИ-кнопкой и поддержкой Dolby Atmos вышел в России
В России стартовали продажи планшета POCO Pad M1
TECNO выпустит в России свои первые мониторы
Тонкий и лёгкий ноутбук TECNO MEGABOOK T14 Air поступил в продажу в России
Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле
Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?
Вышли iOS 18.7.2 и iPadOS 18.7.2
Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной
Продажи планшета HUAWEI MatePad 12 X 2025 стартовали в России
Redmi Pad 2 Pro вышел в России: 12,1″, Snapdragon 7s Gen 4 и батарея на 12 000 мА·ч
Бюджетный планшет HONOR Pad X7 4G вышел в России по цене от 9 990 рублей
Apple представила новый iPad Pro с чипом M5 и фирменными модулями связи
Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей
Предзаказы на обновленный HUAWEI MatePad 12 X начали принимать в России
HONOR MagicPad 3 Pro установил новый рекорд в AnTuTu
Tecno Spark Slim появился в России до официального анонса

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  2. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  5. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  6. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры
Смотреть все обзоры