TECNO выпустила в России планшет MEGAPAD Pro с 4G и большим экраном

TECNO вывела на российский рынок новый планшет MEGAPAD Pro. Модель выделяется крупным дисплеем, металлическим корпусом, поддержкой LTE и встроенным голосовым ИИ-ассистентом.

Планшет оснащён 12-дюймовым экраном с разрешением 2000×1200 пикселей и частотой 90 Гц. Корпус выполнен из металла, толщина — 6,9 мм, вес — около 560 граммов.

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G99 Ultra. Конфигурация включает 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища с возможностью расширения. Аккумулятор на 10 000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

MEGAPAD Pro получил поддержку мобильной связи 4G, поэтому может работать вне Wi-Fi. Также планшет интегрирован в экосистему OneLeap: с устройством можно быстро обмениваться файлами и синхронизировать данные со смартфонами TECNO.

Отдельный акцент сделан на ИИ-ассистенте Ella, который помогает с поиском информации, составлением текстов и другими задачами. В оснащение также входят стереодинамики с DTS, камеры на 13 и 8 Мп и режимы для учёбы и работы.

В России MEGAPAD Pro доступен в двух цветах. Розничная цена — 22 999 рублей.