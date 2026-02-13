Вышел тонкий Tecno Pova Curve 2 с большой батареей и футуристичным дизайном

В Индии представили смартфон Tecno Pova Curve 2 с футуристичным дизайном, большим изогнутым экраном и тонким корпусом 7,42 мм.

Pova Curve 2 оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7100, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 128/256 ГБ.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Основная камера — на 50 Мп, также предусмотрен 2-Мп макромодуль и фронтальная камера на 13 Мп.

Среди дополнительных особенностей — оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики и водозащита IP64.

Цена Tecno Pova Curve 2 — от 31 999 рупий (~27 300 рублей). Продажи стартуют 20 февраля.