Xiaomi прекратит поддержку почти 20 смартфонов и планшетов в 2026 году

В 2026 году компания Xiaomi прекратит поддержку почти 20 смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и POCO. Все они пополнят перечень устройств End-of-Life (EoL), что означает отсутствие новых версий ОС и обновлений безопасности. Об этом сообщает портал Gizmochina.
Список устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2026 году
Xiaomi:
- Xiaomi 12 — март 2026
- Xiaomi 12 Pro — март 2026
- Xiaomi 12 Lite — июль 2026
- Xiaomi 12T — октябрь 2026
- Xiaomi 12T Pro — октябрь 2026
- Xiaomi Pad 6 — июль 2026
Redmi:
- Redmi Note 12 5G — март 2026
- Redmi Note 12 Pro — апрель 2026
- Redmi 12C — март 2026
- Redmi 13C — ноябрь 2026
- Redmi A2 — март 2026
- Redmi A2+ — март 2026
- Redmi Pad SE — август 2026
- Redmi Pad SE 8.7 — август 2026
- Redmi Pad SE 8.7 4G — август 2026
POCO:
- POCO C65 — ноябрь 2026
- POCO F5 — май 2026
- POCO F5 Pro — май 2026
- POCO X5 Pro 5G — февраль 2026
Некоторые модели, включая POCO F5 и F5 Pro, получат обновление HyperOS 3 на базе Android 15 перед окончанием поддержки.
Ранее мы сообщали, что Xiaomi увеличила срок поддержки более 40 смартфонов и планшетов. Теперь гаджеты будут обновляться в течение пяти лет после выхода.
