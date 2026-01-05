Xiaomi прекратит поддержку почти 20 смартфонов и планшетов в 2026 году | The GEEK
Xiaomi прекратит поддержку почти 20 смартфонов и планшетов в 2026 году

Они войдут в список End-of-Life (EoL).
Редакция The GEEK сегодня в 18:16

В 2026 году компания Xiaomi прекратит поддержку почти 20 смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и POCO. Все они пополнят перечень устройств End-of-Life (EoL), что означает отсутствие новых версий ОС и обновлений безопасности. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Список устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2026 году

Xiaomi:

  • Xiaomi 12 — март 2026
  • Xiaomi 12 Pro — март 2026
  • Xiaomi 12 Lite — июль 2026
  • Xiaomi 12T — октябрь 2026
  • Xiaomi 12T Pro — октябрь 2026
  • Xiaomi Pad 6 — июль 2026

Redmi:

  • Redmi Note 12 5G — март 2026
  • Redmi Note 12 Pro — апрель 2026
  • Redmi 12C — март 2026
  • Redmi 13C — ноябрь 2026
  • Redmi A2 — март 2026
  • Redmi A2+ — март 2026
  • Redmi Pad SE — август 2026
  • Redmi Pad SE 8.7 — август 2026
  • Redmi Pad SE 8.7 4G — август 2026

POCO:

  • POCO C65 — ноябрь 2026
  • POCO F5 — май 2026
  • POCO F5 Pro — май 2026
  • POCO X5 Pro 5G — февраль 2026

Некоторые модели, включая POCO F5 и F5 Pro, получат обновление HyperOS 3 на базе Android 15 перед окончанием поддержки.

Ранее мы сообщали, что Xiaomi увеличила срок поддержки более 40 смартфонов и планшетов. Теперь гаджеты будут обновляться в течение пяти лет после выхода.

