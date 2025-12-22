Белорусские планшеты H-Tab появились в России

В России стартовали продажи планшетов H-Tab от белорусского производителя. Выход новой линейки стал частью расширенного сотрудничества с холдингом «Горизонт», закреплённого меморандумом о стратегическом партнёрстве.

В продажу поступили несколько моделей, ориентированных на разные сценарии использования. Линейка включает планшеты для дома и учебы, а также защищённое устройство для работы в сложных условиях. Все модели работают под управлением Android, оснащаются IPS-экранами и поддерживают LTE.

Базовый H-Tab 1 обладает экраном диагональю 10,95 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. В основе устройства используется платформа MediaTek Helio G99, объём оперативной памяти составляет всего 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Стоимость модели в «М.Видео» начинается от 15 699 рублей.

Версия H-Tab 1+ предлагает дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей и 8 ГБ ОЗУ, цена стартует от 17 599 рублей.

Флагман линейки H-Tab 1 Pro оснащён 11,45-дюймовым экраном, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Камера устройства получила сенсор на 48 Мп. Рекомендованная цена начинается от 23 699 рублей.

Отдельно в линейке представлен H-Tab 1 Shield. Модель отличается усиленным корпусом и аккумулятором ёмкостью 15 600 мА·ч, рассчитанным на длительную автономную работу. Планшет работает на Android 13 и доступен в продаже по цене от 33 899 рублей.

HOTWAV R7

При этом в сети появились предположения, что защищённый H-Tab 1 Shield может быть ребрендингом китайского планшета HOTWAV R7, представленного в начале 2024 года. Устройства совпадают по формату, уровню защиты (IP68, IP69K, MIL-STD-810H), аккумулятору и ключевым характеристикам.

HOTWAV R7 на старте продаж оценивался примерно в 175 долларов и предлагал крупную батарею при не самом высоком разрешении экрана.