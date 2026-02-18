Tecno представила смартфоны Camon 50 и Camon 50 Pro | The GEEK
Tecno представила смартфоны Camon 50 и Camon 50 Pro

Обе модели во многом схожи, но Pro-версия отличается изогнутым дисплеем и наличием телеобъектива.
Редакция The GEEK сегодня в 20:03

Tecno представила в ряде африканских стран новую линейку смартфонов Camon 50. В нее вошли два устройства — Camon 50 и Camon 50 Pro. Глобальная презентация новинок запланирована на начало марта и пройдет в рамках выставки MWC 2026.

Tecno Camon 50

Tecno Camon 50 Pro получил изогнутый 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ (2644×1208 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. В дисплей встроены 32-Мп фронтальная камера и оптический сканер отпечатков пальцев. Базовый Camon 50 оснащен экраном с теми же параметрами, но использует плоскую панель.

Tecno Camon 50 Pro

Обе новинки работают на процессоре MediaTek Helio G200 Ultimate и оснащены 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6150 мА⋅ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Tecno Camon 50

Основная камера построена на 50-Мп сенсоре Sony LYT700C (1/1.56”, OIS). Ее дополняет 8-Мп сверхширокоугольный модуль (f/2.2). При этом Camon 50 Pro получил еще 50-Мп телевик с 3-кратным оптическим зумом.

Также заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP69K, IP69 и IP68. Смартфоны работают под управлением HiOS 16 на базе Android 16 и оснащены фирменным набором ИИ-функций.

Tecno Camon 50
Tecno Camon 50 Pro

Цена Tecno Camon 50 составляет около $290 (~22 300 рублей), а Camon 50 Pro — примерно $341 (~26 200 рублей).

