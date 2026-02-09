Tecno готовит Pova Curve 2 с изогнутым корпусом и новой камерой | The GEEK
Tecno готовит Pova Curve 2 с изогнутым корпусом и новой камерой

Tecno опубликовала официальное изображение Pova Curve 2 перед анонсом.
Редакция The GEEK сегодня в 19:14

Tecno официально показала смартфон Tecno Pova Curve 2 до анонса. Компания подтвердила дату презентации — устройство дебютирует 13 февраля.

Опубликованное изображение раскрывает дизайн и цветовые варианты модели. Pova Curve 2 выполнен в новом стиле Design 2.0 и получил треугольный блок камер, вдохновлённый «космической» тематикой. Вместо привычного вертикального модуля используется общий островок с выраженной геометрией. Задняя панель имеет изогнутую форму, матовую текстуру и полупрозрачные акценты.

Смартфон будет доступен в трёх цветах: чёрном, серебристом и фиолетовом. Tecno также делает акцент на эргономике — корпус получил двойные закругления для более удобного хвата при сохранении тонкого профиля.

tecno-pova-curve-2

Полные характеристики пока не раскрыты. По предварительным данным, Tecno Pova Curve 2 может получить процессор MediaTek Dimensity 7100, до 12 ГБ оперативной памяти и Android 16. Также ожидается аккумулятор ёмкостью около 8000 мА·ч и изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Компания отдельно отмечает улучшенную стабильность связи, рассчитанную на работу в условиях слабого сигнала. Остальные характеристики и цену Tecno планирует раскрыть ближе к презентации.

