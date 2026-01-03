Xiaomi увеличила срок поддержки более 40 смартфонов и планшетов

Xiaomi официально расширила сроки программной поддержки своих устройств. Теперь многие флагманские смартфоны и планшеты брендов Xiaomi, Redmi и POCO будут получать обновления HyperOS и патчи безопасности до 5 лет. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

Список устройств Xiaomi, Redmi и POCO с увеличенным сроком поддержки

Xiaomi

Xiaomi 15T / 15T Pro — до 2031 года;

Xiaomi 15 Ultra — до 2031 года;

Xiaomi 14T / 14T Pro — до 2029 года;

Xiaomi 14 Ultra — до 2029 года;

Xiaomi MIX Flip — до 2029 года;

Xiaomi 13T / 13T Pro — до 2028 года;

Xiaomi 13 Ultra / Xiaomi 13 — до 2028 года;

Xiaomi 13 Lite — до 2027 года;

Xiaomi 12T / 12T Pro — ещё около 9 месяцев;

Xiaomi 12 / 12 Pro — ещё около 2 месяцев;

Xiaomi Pad 7 — до 2031 года;

Xiaomi Pad 7 Pro — до 2029 года.

Redmi

Redmi 15 — до 2031 года;

Redmi 15 5G — до 2031 года;

Redmi 13C — до 2031 года;

Redmi Note 14 — до 2031 года;

Redmi 14C — до 2028 года;

Redmi Note 13 (вся серия) — до 2028 года;

Redmi A5 — до 2029 года;

Redmi 12 — до 2027 года;

Redmi Note 12 5G — ещё около 2 месяцев;

Redmi 12C — ещё около 2 месяцев;

Redmi Pad 2 / Pad 2 4G — до 2032 года;

Redmi Pad 2 Pro / Pad 2 Pro 5G — до 2029 года.

POCO