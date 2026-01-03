Xiaomi увеличила срок поддержки более 40 смартфонов и планшетов

Xiaomi официально расширила сроки программной поддержки своих устройств. Теперь многие флагманские смартфоны и планшеты брендов Xiaomi, Redmi и POCO будут получать обновления HyperOS и патчи безопасности до 5 лет. Об этом сообщает портал XiaomiTime.
Список устройств Xiaomi, Redmi и POCO с увеличенным сроком поддержки
Xiaomi
- Xiaomi 15T / 15T Pro — до 2031 года;
- Xiaomi 15 Ultra — до 2031 года;
- Xiaomi 14T / 14T Pro — до 2029 года;
- Xiaomi 14 Ultra — до 2029 года;
- Xiaomi MIX Flip — до 2029 года;
- Xiaomi 13T / 13T Pro — до 2028 года;
- Xiaomi 13 Ultra / Xiaomi 13 — до 2028 года;
- Xiaomi 13 Lite — до 2027 года;
- Xiaomi 12T / 12T Pro — ещё около 9 месяцев;
- Xiaomi 12 / 12 Pro — ещё около 2 месяцев;
- Xiaomi Pad 7 — до 2031 года;
- Xiaomi Pad 7 Pro — до 2029 года.
Redmi
- Redmi 15 — до 2031 года;
- Redmi 15 5G — до 2031 года;
- Redmi 13C — до 2031 года;
- Redmi Note 14 — до 2031 года;
- Redmi 14C — до 2028 года;
- Redmi Note 13 (вся серия) — до 2028 года;
- Redmi A5 — до 2029 года;
- Redmi 12 — до 2027 года;
- Redmi Note 12 5G — ещё около 2 месяцев;
- Redmi 12C — ещё около 2 месяцев;
- Redmi Pad 2 / Pad 2 4G — до 2032 года;
- Redmi Pad 2 Pro / Pad 2 Pro 5G — до 2029 года.
POCO
- POCO F8 Ultra — до 2031 года;
- POCO F8 Pro — до 2031 года;
- POCO F7 / F7 Pro / F7 Ultra — до 2031 года;
- POCO C85 — до 2031 года;
- POCO M7 — до 2031 года;
- POCO M7 Pro 5G — до 2029 года;
- POCO C75 — до 2028 года;
- POCO Pad M1 — до 2029 года.
