TCL может стать поставщиком дисплеев для Apple

Дочерняя компания TCL хочет стать одним из поставщиков LCD-дисплеев Apple для будущих моделей Mac и iPad.

По данным южнокорейского издания The Elec, председатели TCL скоро посетят Apple Park, чтобы заключит контракт на поставку LCD-панелей от CSOT (суббренд TCL) для iPad и MacBook.

Также отмечается, что CSOT является «жёстким конкурентом» BOE на мировом рынке LCD-дисплеев, но последняя опережает суббренд TCL по поставкам LCD-панелей для ноутбуков, планшетов и мониторов, а также по заказам на OLED-экраны для смартфонов.

Если TCL сможет договориться с Apple, то производство LCD-панелей для MacBook и iPad начнется в 2023 или 2024 году.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!