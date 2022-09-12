Первый ноутбук BOOK 14 Go от TCL начал продаваться в России

Компания TCL объявила о старте продаж в России своего первого ноутбука — TCL BOOK 14 Go. В первую очередь новинка ориентирована на офисную работу или в пути, а также обучения из дома.

Новинка получила 14-дюймовый экран с разрешением HD+, которого по словам производителя, достаточно для работы с текстом, видеовызовов и прочих подобных задач. Для видеозвонков ноутбук имеет камеру с разрешением 1 Мп, два микрофона и стереодинамики.

Работает ноутбук на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 7С, построенный на архитектуре ARM. Такое решение позволяет снизить энергопотребление в сочетании с батареей емкостью 41 Вт·ч, а время автономной работы составляет до 12 часов. Размер встроенной оперативной памяти составляет всего 4 ГБ. Также есть накопитель UFS2.1 на 128 ГБ и предустановленная операционная система Windows 11.

Дополнительно в устройстве есть двухдиапазонный модуль Wi-Fi, встроенный модем для подключения через 4G/3G, а также 3 разъёма USB, один из которых – полноразмерный.

Толщина корпуса TCL BOOK 14 Go составляет всего 13,95 мм, а вес – 1,28 кг.

Ноутбук TCL BOOK 14 Go в России предлагается по цене от 32 990 рублей.

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