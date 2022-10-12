Microsoft представила моноблок Surface Studio 2 Plus с RTX 3060

Компания Microsoft представила обновлённый моноблоков Surface Studio 2 Plus в единственной комплектации. Новинка получили небольшие технические улучшения, а внешний вид остался прежним.

Спереди разместился 28-дюймовый сенсорный экран PixelSense с соотношением сторон 3:2 и разрешением 4500×3000 точек. Есть поддержка Dolby Vision.

Моноблок Surface Studio 2 Plus работает на процессоре Intel Core i7-11370H (11-го поколения) и это выглядит довольно странным решением. Учитывая, что у Intel есть чипы Intel 12-го и 13-го поколений. Объём оперативной памяти составляет 32 ГБ типа DDR4, а для хранения данных доступен накопитель ёмкостью 1 ТБ.

Также обновлению подверглась видеокарта. Новинка получила графический процессор Nvidia RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти.

На задней части разместились несколько USB Type-A 3.1, разъём для наушников и Gigabit Ethernet. Для беспроводного соединения есть модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1.

Стоимость Surface Studio 2 Plus составляет $4299 (~275 тысяч рублей) или $4499 долларов (~286 тысяч рублей) за комплект со стилусом, клавиатурой и мышкой.

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