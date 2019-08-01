Дизайнер показал iPhone 12 Max и Apple Watch 6 в синем цвете

Уже известно, что этой осенью Apple проведёт две презентации. На первой компания покажет новую серию iPhone 12, а также Watch Series 6. Также ожидается появление нового синего цвета. Дизайнер в твиттере под ником Jiorīku решил продемонстрировать, как будут выглядеть новинки в новом цвете.

Получилось вполне симпатично. Новый цвет может принести Apple дополнительных доход, а также очередной раз особо выделить новую серию смартфонов.

По предварительным данным серия iPhone 12 будет выпускаться без зарядки и наушников, а их стоимость будет начинаться от 750 долларов.