Судья из Колумбии задействовал ChatGPT при вынесении решения

Это первый случай, когда суд признал использование ответов ИИ-генератора текста в судебном решении.

В Колумбии в январе текущего года судья Хуан Мануэль Падилья Гарсия использовал чат-бот ChatGPT при вынесении судебного решения в деле, связанном с медицинским страхованием и семьей ребенка-аутиста.

Гарсия утверждает, что ИИ бота использовался для быстрого поиска информации о прецедентах. Он включил ответы ChatGPT в свое решение, добавив собственные знания о юридических прецедентах.

Мы хотим сократить время, которое уходит на составление решений после точной информации, предоставленной искусственным интеллектом. заявил Гарсия

Хотя законы Колумбии не запрещают использовать ИИ в суде, некоторые коллеги судьи критикуют этот подход. Гарсия отрицает влияние ChatGPT на судебные решения, однако учитывается, что ИИ может давать неверные ответы, поэтому необходима проверка.