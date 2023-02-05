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Судья из Колумбии задействовал ChatGPT при вынесении решения

Это первый случай, когда суд признал использование ответов ИИ-генератора текста в судебном решении.

В Колумбии в январе текущего года судья Хуан Мануэль Падилья Гарсия использовал чат-бот ChatGPT при вынесении судебного решения в деле, связанном с медицинским страхованием и семьей ребенка-аутиста.

Гарсия утверждает, что ИИ бота использовался для быстрого поиска информации о прецедентах. Он включил ответы ChatGPT в свое решение, добавив собственные знания о юридических прецедентах.

Мы хотим сократить время, которое уходит на составление решений после точной информации, предоставленной искусственным интеллектом.

заявил Гарсия

Хотя законы Колумбии не запрещают использовать ИИ в суде, некоторые коллеги судьи критикуют этот подход. Гарсия отрицает влияние ChatGPT на судебные решения, однако учитывается, что ИИ может давать неверные ответы, поэтому необходима проверка.

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Источник:
vice

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