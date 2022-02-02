Суд не запретил Samsung продавать смартфоны в России

Ещё в прошлом году появилась информация, что суд может запретить продажи в России 61 модели современных смартфонов Samsung. Это могло произойти из-за иска со стороны швейцарской компании Sqwin SA, которая обвинила Samsung в нарушении авторских прав на технологии, лежащие в основе Samsung Pay. Однако на данный момент запрета на продажи нет.

В октябре прошлого года было вынесено решение о запрете на продажи смартфонов, однако в Samsung подали апелляцию, которую пока не рассмотрели. Но на днях Девятый арбитражный апелляционный суд отказал швейцарской компании Sqwin SA в запрете на продажи смартфонов до вступления решения в силу.

Таким образом, до рассмотрения апелляции запрета на продажи не будет. А ранее ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» обратилось в Роспатент с возражением на выдачу компании Sqwin SA патента на «Систему электронных платежей». Так что, похоже, смартфоны Samsung ещё будут на рынке долгое время.

На данный момент не указана дата рассмотрения апелляции. А возражение рассмотрят в конце февраля.

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