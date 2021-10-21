В России запретили продавать более 60 моделей смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung и её российскому подразделению ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» ввоз на территорию России 61 модели смартфонов — от Samsung Galaxy J5 (2017) до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Как оказалось, против компании подала иск швейцарская фирма Sqwin, которая утверждает, что система Samsung Pay нарушает её патент. Речь идёт о нарушении патента на «Систему электронных платежей».

Компания уже обжаловала решение, так что пока запрет не вступил в силу. Отметим, что суд в рамках первого иска суд запретил работу Samsung Pay в России ещё в июле. Но тогда в решении не были казаны модели, которые попали под запрет.

Пока неясно, чем закончится эта история. Однако чисто технически подобные иски могут ждать Google и Apple.