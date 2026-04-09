Бывшие инженеры Apple выпустят брошь с ИИ за $179

Бывшие разработчики Apple Крис Нолет и Райан Бургойн, ранее работавшие над Apple Vision Pro, запустили стартап Button и представили одноимённое носимое устройство с голосовым помощником.

Гаджет выполнен в формате броши и по дизайну отсылает к iPod Shuffle. Для вызова помощника пользователю нужно нажать кнопку и задать вопрос. Ответ можно услышать через встроенный динамик или вывести в наушники и умные очки.

В компании делают ставку на скорость отклика и конфиденциальность. В отличие от устройств, которые постоянно слушают пользователя, Button активируется только по нажатию. Также разработчики утверждают, что помощник отвечает практически мгновенно. Устройство работает в связке со смартфоном по Bluetooth, а на старте заявлена поддержка только iPhone.

Сами создатели подчёркивают, что Button не задумывается как замена смартфону. Компания позиционирует устройство как отдельный слой взаимодействия с голосовым ИИ, хотя чем именно такой формат удобнее обычного чат-бота в телефоне, разработчики пока толком не объяснили.

Предзаказ на Button уже открыт. Цена составляет 179 долларов. В неё входят три месяца подписки Button AI Pro, после чего сервис будет стоить 7,99 доллара в месяц. При этом пользователям обещают возможность работать и без подписки, если использовать собственный API-ключ.

Поставки в США запланированы на декабрь 2026 года.