Диск с NFC-меткой отключает выбранные соцсети и сервисы, пока пользователь сам не снимет ограничение.
Редакция The GEEK сегодня в 22:10
Французский стартап Norma придумал физический блокировщик соцсетей

Французский стартап Norma представил компактный NFC-диск для ограничения доступа к приложениям на iPhone. Устройство сделано из нержавеющей стали и рассчитано на пользователей, которые хотят меньше отвлекаться на соцсети и другие сервисы.

Принцип работы простой: пользователь выбирает приложения для блокировки в Norma, а затем подносит iPhone к NFC-метке или кладёт смартфон на диск. После этого выбранные сервисы становятся недоступны.

Чтобы снова разблокировать приложения, нужно повторно провести смартфоном по NFC-метке. Если диск потеряется, предусмотрен экстренный способ разблокировки, но использовать его можно только пять раз на одном устройстве.

Диаметр диска составляет 70 мм, вес — 270 граммов. Norma работает только с iPhone.

Стоимость устройства составляет €60, или около 5020 рублей по курсу ЦБ на 28 мая 2026 года. Отдельно продаётся магнитная подставка за €20, около 1670 рублей.

