iPhone 18 Pro получит три новые функции, ради которых захочется обновиться

iPhone 18 Pro ожидается осенью, и уже сейчас по слухам вырисовываются три ключевых опции, которые могут стать главными причинами для апгрейда. Собрали их в одном материале.

Камера. По словам инсайдера Марка Гурмана, iPhone 18 Pro получит «одни из самых крупных улучшений камеры за всю историю линейки».

Главным нововведением может стать переменная диафрагма основного модуля: она позволит вручную регулировать глубину резкости — от размытого фона для портретов до полностью резкого кадра, где в фокусе всё.

Телеобъектив, по слухам, получит более широкую диафрагму для лучшей съёмки при слабом освещении на зуме 4x и 8x. Также ожидается переработанная кнопка Camera Control.

Автономность. iPhone 17 Pro уже заметно прибавил по времени работы, но iPhone 18 Pro должен пойти ещё дальше. За это отвечают сразу три фактора: физически более крупный аккумулятор, новый чип A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе.

Весь упор будет сделан на энергоэффективность и собственный модем Apple C2, который тоже экономичнее. В сумме это должно дать лучшую автономность среди всех iPhone.

Дизайн и новый цвет. Внешне новинка во многом повторит предшественника, но изменения будут. Apple, по слухам, представит новый флагманский оттенок: его описывают как смесь бордового, кофейного и тёмно-фиолетового, иногда называя «глубоким красным» или «тёмной вишней».

Может вернуться и чёрный/«космический серый» вариант, которого многим не хватало в iPhone 17 Pro. Кроме того, заднее стекло сделают ближе по цвету к алюминиевой рамке, чтобы убрать «двухцветность», а «Динамический остров» уменьшат примерно на 35%, освободив больше полезной площади экрана.

Стоит помнить, что все детали пока основаны на утечках. Официально Apple характеристики iPhone 18 Pro не подтверждала, презентация ожидается осенью.

Все возможные догадки и слухи про iPhone 18 собрали в одном месте.