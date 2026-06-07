Маскот Apple из мема стал официальным мерчем на WWDC 2026

Apple окончательно приняла своего неофициального маскота: Lil Finder Guy появился в фирменном мерче WWDC 2026 в виде эмалевого значка.

Если коротко, Lil Finder Guy — это очеловеченная иконка Finder, пухлый бело-голубой персонаж с лицом классического Happy Mac. Он случайно засветился на фоне TikTok-трансляции Apple во время продвижения бюджетного MacBook Neo в марте 2026 года и моментально стал вирусным. Фанаты тут же начали рисовать его, печатать 3D-фигурки и требовать официальный мерч.

Сопротивлялась Apple недолго. Сначала персонаж получил серию роликов с советами по macOS, затем виртуальные стикеры в приложении Apple Developer, а теперь и физическое воплощение.

Фотографиями набора для участников WWDC 2026 поделился в соцсетях пользователь Canoopsy. В комплект в этом году вошли сумка-шопер, бутылка для воды, набор стикеров и эмалевые значки. Именно значок с Lil Finder Guy стал главным желанным предметом коллекции, которого поклонники ждали с весны.