Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

Я открыл коробку с Huawei MatePad Mini несколько часов назад и это ровно тот случай, когда первое впечатление хочется зафиксировать сразу, пока оно не превратилось в привычку. Так что это честный «первый взгляд»: без замеров автономности и бенчмарков, просто о том, каково это — взять компактный планшет в руку и не захотеть его отпускать.

Кратко для тех, кто спешит. Huawei MatePad Mini — это ультратонкий (5,1 мм) и лёгкий (255 г) планшет с 8,8-дюймовым OLED-экраном и матовым покрытием PaperMatte. Я открыл коробку несколько часов назад и в этом материале делюсь первыми впечатлениями: каково держать его в руке, влезает ли он в сумку и кому такой планшет вообще нужен.

Размер, который решает всё

Главное, что понимаешь за первые минуты: Mini действительно Mini. Он компактный, лёгкий и целиком помещается в руку — держишь и не ощущаешь, что в ладони полноценный планшет. Комплектный чехол тут не портит картину: он почти ничего не добавляет к весу и при этом просто приятно выглядит, без попытки превратить устройство в кирпич.

А без чехла начинается отдельный аттракцион. Планшет настолько тонкий, что фирменный стилус M-Pencil рядом с ним проигрывает по толщине, лежат вместе, и карандаш выглядит толще «компьютера». Тот же iPhone на его фоне — заметно более пухлый предмет.

Цифры это подтверждают: 255 граммов и около 5,1 мм корпуса, то есть по ощущениям Huawei MatePad Mini ближе к ультра-тонкому смартфону, чем к планшету.

Проверка сумкой пройдена: MatePad Mini влезает в мою сумку-бананку Alpaka. Не без усилия — приходится немного бороться с замками, — но влезает. И это, пожалуй, лучший комплимент компактному устройству: оно реально живёт в повседневном кармане, а не «в специальной сумке для планшета».

Экран Huawei MatePad Mini: матовое покрытие без обмана

Сразу признаюсь: я люблю матовые экраны, глянец мне не особо нравится. Так что в этой части MatePad Mini попал прямо в меня. OLED-экран 8,8 дюйма с матовым покрытием PaperMatte. Здесь всё честно. Покрытие хорошее, с ним комфортно читать. Самое приятное — экран остаётся читаемым даже под прямыми лучами солнца. Никакой борьбы с бликами, никакого «отверни планшет под углом, чтобы хоть что-то разглядеть».

Для компактного планшета, который по задумке должен жить в дороге, это не косметика, а ключевая функция. Матовый экран одинаково спокойно работает у окна в кафе, на улице, в транспорте. Глянец в тех же условиях превращается в зеркало.

Характеристики Huawei MatePad Mini

Чтобы «первый взгляд» был полезен и тем, кто только присматривается, — короткая выжимка по железу (без неё ни один обзор не обходится):

Параметр Значение Экран 8,8″ OLED, 2560×1600, до 120 Гц, матовый PaperMatte Толщина / вес ~5,1 мм / ~255 г Батарея 6400 мА·ч, быстрая зарядка 66 Вт Память от 8/12 ГБ ОЗУ / 256 ГБ накопителя ОС HarmonyOS Стилус поддержка M-Pencil (в комплект не входит)

Цифры я привожу не ради таблицы, а чтобы было понятно: ощущение «нереально тонкий» — не субъективная эйфория первых часов, а измеримый факт.

Сколько стоит и какие версии есть

В России Huawei MatePad Mini стартовал по цене около 42 000 рублей за версию 8/256 ГБ, причём на старте продаж комплектный чехол-книжку дают в подарок. Позже его обещают продавать отдельно, ориентировочно за 5 000 рублей, так что наличие чехла «из коробки» — приятный бонус именно раннего покупателя.

Точную конфигурацию и актуальную цену всегда стоит сверять перед покупкой — у Huawei бывает несколько версий планшета и набор для российского рынка может отличаться.

Huawei MatePad Mini против iPad mini

Сравнение напрашивается само: это два главных «малыша» на рынке. По ощущениям первых часов MatePad Mini заметно тоньше и легче iPad mini, а 8,8-дюймовый экран при этом крупнее, чем 8,3 дюйма у планшета Apple. Матовое покрытие PaperMatte — то, чего у iPad mini в базе нет вовсе.

Это не значит, что Huawei однозначно «лучше»: у Apple своя сильная экосистема и приложения. Но если вы выбираете компактный планшет именно как лёгкий медиа- и читательский гаджет, Mini уже на старте выглядит очень убедительно.

Кому подойдёт: зачем такой планшет мне

С большой вероятностью MatePad Mini теперь будет со мной постоянно, особенно в рабочих поездках. Логика простая. Рюкзак и так тяжёлый: MacBook, повербанки, провода, ещё какая-то техника. Mini веса в эту кучу почти не добавляет.

Но дело даже не в весе. MacBook у меня рабочий инструмент, и смотреть с него фильмы или гонять игры мне совсем не хочется. Жалко ресурс, жалко батарею, которая нужна для работы. А тут отдельное устройство, на котором можно расслабленно смотреть кино и играть, не трогая «рабочую лошадку». Достал планшет, посмотрел, убрал. Ноутбук тем временем спокойно ждёт своих задач.

В целом это планшет не для тех, кому нужен «ноутбук на замену», а для тех, у кого ноутбук уже есть и трогать его лишний раз не хочется. Чтение, видео, игры, заметки в дороге — Mini закрывает ровно это.

Что я ещё проверю

«Первый взгляд» на то и первый, что часть вопросов остаётся открытыми. Вот что я проверю отдельно и допишу позже.

Поезд. Дорога — честный полигон для компактного планшета. Как Mini поведёт себя в реальной поездке, я расскажу отдельно. Режим подставки. На столе планшет в чехле-подставке стоит, но наклона, кажется, не хватает. Хочется угол побольше, чтобы было удобнее работать и смотреть видео сверху вниз. Реальная автономность. Цифру 6400 мА·ч за пару часов не оценить. Честно проверю её в дороге, под фильмы и мелкие рабочие задачи. Так и станет ясно, на сколько хватает планшета. Работа на планшете. Редактура текстов, заметки, что-то лёгкое из ежедневных задач. Заменит ли Mini ноутбук в таких сценариях хотя бы частично — отдельный большой вопрос, и ответ на него я ещё не дам.

Но первые часы — это всё-таки только первые часы. Как планшет покажет себя дальше, в поездках и в реальной работе, я обязательно дополню прямо в этом материале. Когда наберётся достаточно опыта, расскажу про MatePad Mini полностью в отдельном развёрнутом обзоре. Так что это не финал, а скорее начало знакомства.

