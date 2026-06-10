Первую партию Яндекс Дропс раскупили за несколько часов через чат с Алисой

Первая партия ИИ-наушников Яндекса Дропс — разошлась за несколько часов. Все 5000 устройств пользователи заказали прямо в чате с Алисой, и это первый в России случай массовой продажи гаджета через ИИ-ассистента.

Особенность ситуации в том, что старт продаж организовали непосредственно в диалоге с ассистентом. Весь путь покупки проходит внутри чата: пользователь узнаёт о возможностях устройства, выбирает модель, оформляет заказ и оплачивает его, не покидая разговор с Алисой.

По сути, это эксперимент с генеративным ИИ как самостоятельным каналом продаж. Чат при таком подходе перестаёт быть просто справочной точкой и становится полноценной витриной. В Яндексе считают, что это показывает, как агентная коммерция переходит из разряда экспериментов в реальный инструмент для покупок.

После распродажи первой партии компания оперативно открыла продажи следующей — тоже в чате с Алисой. До 16 июня Яндекс Дропс можно купить только через ассистента, а позже наушники появятся и у других ритейлеров.

Ранее The GEEK выпустил подробный обзор на наушники Яндекс Дропс.