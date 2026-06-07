Обзор XPPen Magic Drawing Pad: автономный планшет для художников и дешевле iPad
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Обзор XPPen Magic Drawing Pad: автономный планшет для художников и дешевле iPad

Рисовать без ноутбука и без iPad за половину цены? Проверил, так ли всё гладко.

Фото аватара
Ник Денвер сегодня в 13:10

Графический планшет, который работает сам по себе, без подключения к ПК или Mac, ещё пару лет назад звучал как фантастика. Сегодня это XPPen Magic Drawing Pad: автономное устройство на Android для скетчей, иллюстраций и заметок, которое умещается в любую сумку и не требует ни драйверов, ни проводов.

Я провёл с планшетом достаточно времени, чтобы рассказать, кому он действительно подойдёт, а кому стоит присмотреться к альтернативам.

Характеристики XPPen Magic Drawing Pad

  • Модель: XPPen Magic Drawing Pad (MDP1221)
  • Габариты: 279×192×6.9 мм, 599 г
  • Дисплей: 12.2 дюймов, IPS, 2160×1440 пикселей, соотношение 3:2, 60 Гц, 360 нит, контрастность 1200:1, 16.77 млн цветов, 77% NTSC, 97% sRGB, 82% Adobe RGB, матовое покрытие
  • Процессор: MediaTek MT8771
  • Память: 8/256 ГБ, поддержка MicroSD
  • Камера: основная — 13 Мп, фронтальная — 8 Мп
  • Аудио: 4×динамик, 2×микрофон
  • Батарея: 8000 мАч
  • ОС: Android 14
  • Связь и интерфейсы: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C
  • Стилус: X3 Pro Slim 16 384 уровней нажатия, разрешение 2540 LPI
  • Цена на момент обзора: 57 990 ₽

Что в коробке

Magic Drawing Pad поставляется в белой глянцевой коробке с изображением самого планшета и стилуса на лицевой стороне. Упаковка минималистичная, без лишнего пластика.

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Внутри ждёт полный набор для старта:

  • сам планшет Magic Drawing Pad;
  • стилус X3 Pro Slim;
  • съёмник для наконечников;
  • 8 запасных наконечников;
  • защитный чехол;
  • кабель USB-C на USB-C;
  • зарядный адаптер 33 Вт;
  • скрепка для SIM;
  • перчатка для рисования;
  • документация.
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obzor-xpen-magic-drawing-pad-completacia

Отдельно радует, что в комплекте идёт сразу всё необходимое. Не нужно докупать стилус, чехол или дополнительные наконечники, как это часто бывает у конкурентов.

Дизайн и эргономика: 6,9 мм толщины и 599 г веса

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с Magic Drawing Pad, это его габариты. Толщина 6,9 мм делает его одним из самых тонких устройств в своём классе, а вес 599 г позволяет держать планшет на весу долгое время без усталости в руке.

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Дизайн можно описать двумя словами: сдержанный минимализм. Пластиковый корпус выполнен в тёмно-синем цвете с матовой поверхностью. Углы плавно закруглены, силуэт получается аккуратным и приятным на ощупь.

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По граням расположились два микрофона, четыре динамика для стереозвука, кнопка питания, качелька громкости и единственный порт USB-C. Камеры (фронтальная на 8 Мп и основная на 13 Мп) встроены деликатно и не выпирают.

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Планшет достаточно большой для комфортной работы с графикой, но без проблем помещается в стандартный рюкзак или сумку. Это тот самый случай, когда соотношение размер/удобство переноски попадает в десятку.

Экран X-Paper: имитация бумаги, которая действительно работает

Главная фишка XPPen Magic Drawing Pad — это его дисплей X-Paper. Уже после первых минут со стилусом в руке возникает ощущение, что водишь карандашом по плотной бумаге для скетчей.

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Поверхность экрана матовая, со специальным AG-травлением, и это не маркетинг ради маркетинга. Стилус скользит с правильным сопротивлением, линии ложатся естественно, рука не устаёт от непривычной гладкости стекла.

Ключевые параметры дисплея:

  • Диагональ: 12,2 дюйма.
  • Разрешение: 2160×1440 пикселей.
  • Соотношение сторон: 3:2.
  • Яркость: до 360 нит.
  • Цветовой охват: до 115% sRGB, более 16,7 млн оттенков.
  • Сертификация TÜV Rheinland (защита глаз).
  • 10-ступенчатая обработка мягким светом для снижения нагрузки на глаза.

Соотношение сторон 3:2 даёт больше рабочего пространства по вертикали, что особенно полезно для иллюстраций и А4-подобных эскизов. По заявлению производителя, рабочий холст здесь на 18,5% больше, чем у дисплеев формата 16:9.

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Матовое покрытие решает сразу две задачи: создаёт тактильные ощущения бумаги и почти полностью убирает блики и отпечатки пальцев. На улице планшет читается комфортно, хотя 360 нит — это не рекорд: под прямым солнцем экран всё же придётся прятать в тени.

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Из небольших нюансов: автояркость иногда занижает уровень подсветки. Лечится отключением функции и ручной регулировкой, так что назвать это серьёзным минусом не получается.

Стилус X3 Pro Slim: 16 384 уровня нажатия и работа без зарядки

Комплектный стилус X3 Pro Slim — главное технологическое преимущество Magic Drawing Pad перед многими конкурентами.

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Он лёгкий (около 10 г), тонкий, ложится в руку как обычный карандаш и не требует ни зарядки, ни подключения по Bluetooth. Берёшь и рисуешь, никаких настроек.

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Это возможно благодаря технологии электромагнитного резонанса (EMR). Стилус не имеет аккумулятора и получает энергию через специальный модуль в самом планшете. Преимущества очевидны:

  • стилус не разрядится в самый неподходящий момент;
  • не нужно носить с собой кабель для его зарядки;
  • вес минимальный, балансировка удобная;
  • никаких проблем с сопряжением.
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Технические возможности стилуса:

  • 16 384 уровня нажатия — один из лучших показателей на рынке.
  • Поддержка наклона до 60°, что позволяет имитировать растушёвку как настоящим карандашом.
  • Начальное усилие активации всего 3 г: стилус реагирует на самые лёгкие касания.
  • Две настраиваемые кнопки быстрого доступа (например, отмена/повтор действия).
  • Сменные наконечники в комплекте: можно подобрать оптимальную толщину и остроту.
  • Тонкий наконечник 1,68 мм для точных линий.
obzor-xpen-magic-drawing-pad-edition

В отличие от старого X3 Pro, который шёл с первой версией Magic Drawing Pad, X3 Pro Slim получил поддержку наклона. Для художников, привыкших работать с растушёвкой и теневыми переходами, это критически важное обновление.

Производительность и автономность

Сердце планшета — 8-ядерный процессор MediaTek MT8781 в связке с графикой Mali-G57 MC2 и 8 ГБ оперативной памяти. Да, не флагман, но для задач, под которые создавался планшет, мощности достаточно.

С чем планшет справляется отлично:

  • Рисование в ibis Paint X, Clip Studio Paint (в комплекте бесплатный пробный период), Krita, Sketchbook.
  • Работа в графических редакторах с большим числом слоёв.
  • Многозадачность в режиме двух окон: рисуете и параллельно смотрите туториал на YouTube.
  • Веб-сёрфинг, мессенджеры, соцсети, чтение книг.
  • Просмотр референсов, лёгкая обработка фото.

Встроенных 256 ГБ хватает с запасом для типичного художественного архива. Если требуется больше, есть слот MicroSD.

obzor-xpen-magic-drawing-pad-sim
obzor-xpen-magic-drawing-pad-zarjadka

Аккумулятор на 8000 мАч в среднем даёт 8–10 часов активного рисования при средней яркости. Полная зарядка от комплектного 33-ваттного блока занимает около двух часов.

Софт: что можно установить и сразу использовать

В отличие от закрытых экосистем некоторых конкурентов, Magic Drawing Pad работает на полноценном Android 14 с доступом к Google Play. А значит, что устанавливать можно практически любое приложение, которое поддерживает Android-планшеты.

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Из коробки производитель предлагает:

  • ibis Paint X или Clip Studio Paint (в зависимости от региона и комплектации) с пробным премиум-доступом;
  • стандартный набор Google-приложений: Chrome, YouTube, Gmail, Drive;
  • встроенные приложения для заметок и базового рисования.

В Google Play без проблем устанавливаются Krita, Infinite Painter, MediBang Paint, Concepts, ArtFlow и другие популярные приложения. Для русскоязычных пользователей актуальны Mi-Pad-подобные сценарии: установка приложений из APK-источников работает штатно.

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Отдельный плюс: USB-C поддерживает DP-IN. Это значит, что планшет можно подключить к ноутбуку и использовать как второй экран-планшет для рисования в Photoshop, Procreate Dreams через MacBook, Clip Studio Paint и других десктопных программах.

Отдельно стоит разобраться с подключением к компьютеру, потому что здесь у Magic Drawing Pad есть приятная особенность. Порт USB-C поддерживает функцию DP-IN, и комплектный кабель сразу умеет с ней работать. Докупать ничего не нужно.

Если коротко, DP-IN (DisplayPort In, то есть «приём видеосигнала») это режим, в котором планшет принимает картинку с компьютера и показывает её на своём экране. Проще говоря, изображение с рабочего стола ноутбука «передаётся по кабелю» на планшет, и Magic Drawing Pad превращается в полноценный графический дисплей со стилусом или интерактивные дисплеи XPPen серии Artist. Важный нюанс: для такой передачи нужен кабель с поддержкой видео, и в коробке лежит именно такой. Обычный зарядный шнур «только для питания» здесь не подойдёт, так что хорошо, что производитель положил правильный.

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Но одного кабеля мало. Чтобы планшет реагировал на стилус в десктопных программах, на компьютер нужно поставить драйвер с официального сайта XPPen. Версии есть под Windows, macOS и даже Linux, так что с выбором системы проблем не возникнет.

Без драйвера планшет подключится, но будет работать только как второй экран: картинку покажет, а вот рисовать и нажимать стилусом по нему не получится. После установки драйвера система начинает корректно считывать нажатие и наклон пера, и можно спокойно рисовать и обрабатывать изображения в Photoshop и других десктопных редакторах.

obzor-xpen-magic-drawing-pad-dp-in

Вся настройка от распаковки кабеля до первой линии в Photoshop занимает минут пятнадцать: подключить кабель, скачать и поставить драйвер, при необходимости перезагрузить программу. Дальше планшет работает как обычный графический дисплей.

Кому подойдёт XPPen Magic Drawing Pad

XPPen Magic Drawing Pad ориентирован на конкретную аудиторию, и понять, ваш ли это инструмент, проще всего по сценариям использования.

obzor-xpen-magic-drawing-pad-display

Начинающие цифровые художники. Если вы только начинаете путь в диджитал-арте и хотите попробовать рисование без огромных вложений в iPad с Apple Pencil, Magic Drawing Pad даёт практически тот же опыт за заметно меньшие деньги. Эффект бумаги, отличный стилус и полноценный Android-софт — этого достаточно для первых лет роста.

Иллюстраторы среднего уровня. Для тех, кто уже рисует, но хочет автономное устройство для скетчей в дороге или работы в кафе. Стилус с наклоном и 16 384 уровнями нажатия позволяет работать без потерь в качестве относительно стационарного решения.

Студенты и преподаватели. Большой экран 3:2, ощущение бумаги и поддержка Android-приложений делают планшет удобным для конспектов, аннотирования PDF и онлайн-обучения. Полноценный электронный блокнот, который заодно умеет рисовать.

Профессионалы как второе устройство. Если основная работа идёт на десктопе с Wacom Cintiq или iPad Pro, Magic Drawing Pad может стать вторым устройством для скетчей и быстрых правок в дороге.

Кому планшет не подойдёт

Геймерам, любителям киномарафонов в 4K HDR и тем, кто ищет универсальный планшет-замену ноутбуку. Здесь приоритет отдан творчеству, и это видно во всём, от выбора процессора до текстуры экрана.

Покупайте, если:

  • вам нужно автономное устройство для рисования без привязки к ноутбуку;
  • важно ощущение настоящей бумаги под стилусом;
  • планируете рисовать в дороге, кафе, на природе.

Стоит присмотреться к альтернативам, если:

  • помимо рисования планшет должен тянуть Genshin Impact и другие требовательные игры;
  • нужен флагманский экран с высокой частотой обновления и HDR;
  • основной сценарий — потребление контента, а не творчество.

У конкурентов Magic Drawing Pad выигрывает по соотношению цена/возможности именно за счёт сочетания EMR-стилуса с поддержкой наклона, матового экрана и автономной Android-платформы. iPad предлагает более производительное железо, но обходится дороже после добавления Apple Pencil и чехла.

Итоги: оптимальный планшет для рисования за свои деньги

XPPen Magic Drawing Pad — это устройство с чётким позиционированием. Это не универсальный планшет на каждый день, а специализированный инструмент для рисования и заметок, который при этом умеет работать как обычный Android-планшет. Эффект бумаги под стилусом, отличный комплектный X3 Pro Slim с наклоном и 16 384 уровнями нажатия, полноценный Android 14 и автономность от ноутбука делают его одним из самых интересных предложений в своей ценовой категории.

obzor-xpen-magic-drawing-pad

Главный сценарий, в котором планшет раскрывается полностью, это творчество в любых условиях: дома на диване, в кафе и в дороге. Если ваша задача рисовать, а не играть и смотреть фильмы в HDR, Magic Drawing Pad справится с этим лучше многих конкурентов и не заставит переплачивать за функции, которыми вы всё равно не будете пользоваться.

Для начинающих и средних по уровню художников это один из самых рациональных способов войти в цифровой арт без огромных вложений и с готовым из коробки инструментом.

Брал я Magic Drawing Pad на AliExpress, там же действует промокод MDP063, который немного снижает ценник. На саму оценку планшета это, понятно, не влияет, но если вы и так на него засматривались, сэкономить лишнее не повредит.

Реклама: ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН: 7703380158

Плюсы

  • Матовый экран X-Paper с эффектом бумаги — главное достоинство
  • Лёгкий и тонкий корпус (6,9 мм, 599 г)
  • Стилус с 16 384 уровнями нажатия и наклоном до 60°
  • Стилус без батареи и без сопряжения
  • Полноценный Android 14 с Google Play
  • Поддержка DP-IN: можно использовать как графический монитор для ПК
  • Хороший комплект поставки: стилус, чехол, перчатка, наконечники
  • Сертификация TÜV Rheinland для защиты глаз

Недостатки

  • Процессор не для требовательных игр
  • Защитный чехол собирает отпечатки пальцев и не позволяет ставить планшет под углом
  • Только Wi-Fi 5, без Wi-Fi 6
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