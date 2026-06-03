Промокоды для Genshin Impact на июнь 2026

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от студии HoYoverse, в которой каждый игрок может бесплатно получать ценные ресурсы с помощью промокодов. Они дают мору, камни истока, опыт героя и другие полезные награды, экономя ваше время и деньги.

Мы собрали все актуальные промокоды Genshin Impact на 2026 год и пошагово объяснили, как их быстро активировать. Список рабочих кодов мы регулярно обновляем, поэтому добавьте страницу в закладки — так вы первыми узнаете о свежих промокодах и не пропустите ни одной бесплатной награды.

Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Действующие промокоды Genshin Impact на июнь 2026 года (версия 6.6):

CODENAMEK (только для региона Азия!) — ×1 «Приглашение на маскарад», которое при открытии превращается в «Приглашение на бал минувших дней», а также рецепты «Радость мясоеда», «Нектар девяти фруктов» и «Молочный пирог с пузырьками».

(только для региона Азия!) — ×1 «Приглашение на маскарад», которое при открытии превращается в «Приглашение на бал минувших дней», а также рецепты «Радость мясоеда», «Нектар девяти фруктов» и «Молочный пирог с пузырьками». YMYD76U85Z1U — ×10 Опыта Искателя приключений, ×5 Превосходной руды усиления, ×5 Жареной лапши с рыбой, ×5 Острой курицы на пару и ×10 000 моры.

— ×10 Опыта Искателя приключений, ×5 Превосходной руды усиления, ×5 Жареной лапши с рыбой, ×5 Острой курицы на пару и ×10 000 моры. NMI20MAJGIBP — ×20 Камней Истока и ×160 Жеод воссоздания.

— ×20 Камней Истока и ×160 Жеод воссоздания. MageNicolesPuzzle — ×30 Камней Истока, ×5 Чая алептов, ×1 Фруктовые рулетики и ×1 Тортик с летникой.

— ×30 Камней Истока, ×5 Чая алептов, ×1 Фруктовые рулетики и ×1 Тортик с летникой. PFY1S40I88T9 — ×60 Камней Истока и ×5 Опыта Искателя приключений.

— ×60 Камней Истока и ×5 Опыта Искателя приключений. PSCA8NL4ZSPD — ×60 Камней Истока и ×5 Опыта Искателя приключений.

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Как ввести промокод в Геншин Импакт?

Через официальный сайт:

Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact; Войдите в свой аккаунт; Выберите сервер и персонажа; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

Смартфон:

Откройте игровое меню Паймон; Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

ПК:

Откройте Меню; Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

PlayStation: