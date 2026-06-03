Промокоды для Genshin Impact на июнь 2026

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от студии HoYoverse, в которой каждый игрок может бесплатно получать ценные ресурсы с помощью промокодов. Они дают мору, камни истока, опыт героя и другие полезные награды, экономя ваше время и деньги.
Мы собрали все актуальные промокоды Genshin Impact на 2026 год и пошагово объяснили, как их быстро активировать. Список рабочих кодов мы регулярно обновляем, поэтому добавьте страницу в закладки — так вы первыми узнаете о свежих промокодах и не пропустите ни одной бесплатной награды.
Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.
Действующие промокоды Genshin Impact на июнь 2026 года (версия 6.6):
- CODENAMEK (только для региона Азия!) — ×1 «Приглашение на маскарад», которое при открытии превращается в «Приглашение на бал минувших дней», а также рецепты «Радость мясоеда», «Нектар девяти фруктов» и «Молочный пирог с пузырьками».
- YMYD76U85Z1U — ×10 Опыта Искателя приключений, ×5 Превосходной руды усиления, ×5 Жареной лапши с рыбой, ×5 Острой курицы на пару и ×10 000 моры.
- NMI20MAJGIBP — ×20 Камней Истока и ×160 Жеод воссоздания.
- MageNicolesPuzzle — ×30 Камней Истока, ×5 Чая алептов, ×1 Фруктовые рулетики и ×1 Тортик с летникой.
- PFY1S40I88T9 — ×60 Камней Истока и ×5 Опыта Искателя приключений.
- PSCA8NL4ZSPD — ×60 Камней Истока и ×5 Опыта Искателя приключений.
Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Genshin Impact!
Как ввести промокод в Геншин Импакт?
Через официальный сайт:
- Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact;
- Войдите в свой аккаунт;
- Выберите сервер и персонажа;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
Смартфон:
- Откройте игровое меню Паймон;
- Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
ПК:
- Откройте Меню;
- Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
PlayStation:
- Откройте Меню;
- Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.