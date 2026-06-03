Промокоды Геншин Импакт (Genshin Impact) на май 2026 | The GEEK
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Промокоды для Genshin Impact на июнь 2026

Список актуальных промокодов на мору, камни истока и другие ценные ресурсы

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Редакция The GEEK сегодня в 12:00

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от студии HoYoverse, в которой каждый игрок может бесплатно получать ценные ресурсы с помощью промокодов. Они дают мору, камни истока, опыт героя и другие полезные награды, экономя ваше время и деньги.

Мы собрали все актуальные промокоды Genshin Impact на 2026 год и пошагово объяснили, как их быстро активировать. Список рабочих кодов мы регулярно обновляем, поэтому добавьте страницу в закладки — так вы первыми узнаете о свежих промокодах и не пропустите ни одной бесплатной награды.

Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Действующие промокоды Genshin Impact на июнь 2026 года (версия 6.6):

  • CODENAMEK (только для региона Азия!) — ×1 «Приглашение на маскарад», которое при открытии превращается в «Приглашение на бал минувших дней», а также рецепты «Радость мясоеда», «Нектар девяти фруктов» и «Молочный пирог с пузырьками».
  • YMYD76U85Z1U — ×10 Опыта Искателя приключений, ×5 Превосходной руды усиления, ×5 Жареной лапши с рыбой, ×5 Острой курицы на пару и ×10 000 моры.
  • NMI20MAJGIBP — ×20 Камней Истока и ×160 Жеод воссоздания.
  • MageNicolesPuzzle — ×30 Камней Истока, ×5 Чая алептов, ×1 Фруктовые рулетики и ×1 Тортик с летникой.
  • PFY1S40I88T9 — ×60 Камней Истока и ×5 Опыта Искателя приключений.
  • PSCA8NL4ZSPD — ×60 Камней Истока и ×5 Опыта Искателя приключений.

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Genshin Impact!

Как ввести промокод в Геншин Импакт?

Новые промокоды в Genshin Impact на 2025

Через официальный сайт:

  1. Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact;
  2. Войдите в свой аккаунт;
  3. Выберите сервер и персонажа;
  4. Введите промокод и подтвердите;
  5. Получите награду во внутриигровой почте.

Смартфон:

  1. Откройте игровое меню Паймон;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.

ПК:

  1. Откройте Меню;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.

PlayStation:

  1. Откройте Меню;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.
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