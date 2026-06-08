Apple показала iOS 27: ставка на стабильность и новая Siri на базе Gemini

На открытии WWDC 2026 Apple представила iOS 27. Это последняя презентация под руководством Тима Кука, и главным героем стала не сама система, а переработанная Siri. Релиз для всех состоится осенью, бета для разработчиков доступна уже сегодня.

Дизайн: Liquid Glass теперь можно настроить

Год назад Apple показала Liquid Glass и собрала ворох жалоб на читаемость. В iOS 27 «прозрачность» интерфейса наконец регулируется ползунками, отдельно настраивается и плотность, и расположение элементов.

Иконки перерисовали под новый язык дизайна, добавили свежие фирменные обои. Полноценной кнопки «выключить стекло» по-прежнему нет, но теперь хотя бы есть из чего выбрать.

Производительность: год без громких фишек

Внутренне iOS 27 называют «моментом Snow Leopard»: меньше новых функций, больше вычищенных багов и оптимизаций.

Apple обещает, что система стала быстрее, плавнее и стабильнее на всех устройствах. После проблем iOS 26 с перегревом, расходом батареи и подтормаживаниями анимаций это звучит уместно. Проверим на бете.

Новая Siri

Siri перестроили на кастомной модели Google Gemini на 1,2 трлн параметров. Что умеет:

понимает контекст и держит нить разговора;

выполняет многошаговые задачи в один запрос;

генерирует картинки и ищет информацию в интернете;

получает отдельное приложение в стиле чат-бота с поддержкой текста, голоса и вложений.

Запросы делятся на три уровня: простое обрабатывается на устройстве, средние задачи уходят в Private Cloud Compute, самое тяжёлое отправляется в облако Google. Apple подчёркивает, что на каждом этапе данные анонимизируются.

Важная деталь: Siri AI стартует на английском и расширит языки позже, а в Евросоюзе на iOS и iPadOS на запуске будет недоступна.

Apple Intelligence по всей системе

Image Playground научился рисовать в любом стиле, включая реалистичный, в любом размере и работает почти везде.

научился рисовать в любом стиле, включая реалистичный, в любом размере и работает почти везде. Photos получил Spatial Reframing: система анализирует кадр и меняет ракурс, плюс инструменты очистки и расширения сцены.

получил Spatial Reframing: система анализирует кадр и меняет ракурс, плюс инструменты очистки и расширения сцены. Shortcuts теперь можно создавать текстом, описываешь задачу словами, ИИ собирает сценарий сам.

теперь можно создавать текстом, описываешь задачу словами, ИИ собирает сценарий сам. Visual Intelligence переехал в «Камеру», понимает содержимое экрана и помогает, например, разделить счёт в Wallet.

переехал в «Камеру», понимает содержимое экрана и помогает, например, разделить счёт в Wallet. Apple Intelligence автоматически вычитывает текст почти в любом приложении.

автоматически вычитывает текст почти в любом приложении. Safari сам раскладывает вкладки по группам и присматривает за обновлениями сайтов.

Безопасность и родительский контроль

Предупреждения о сомнительном контенте в «Сообщениях» теперь срабатывают не только на обнажёнку, но и на сцены насилия.

Родительский контроль усилили: одобрение установки приложений по возрастным рейтингам, функция Ask to Browse для сайтов в Safari (по умолчанию включена для детей до 13 лет) и запрос разрешения на добавление новых контактов.

Список iPhone с iOS 27

Вопреки слухам про отказ от чипа A13, обновление получат все те же модели, что и iOS 26: iPhone 11 и новее, включая SE 2-го поколения. То есть владельцы iPhone 11 остаются в строю ещё на год.

Когда релиз

бета для разработчиков: уже сегодня;

публичная бета: июль;

финальный релиз: осенью, вместе с iPhone 18.

Про осенний iPhone на сцене не сказали ни слова, но дата релиза говорит сама за себя.