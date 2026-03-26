Кассеты вернулись: на Kickstarter завирусился бумбокс с Bluetooth

На Kickstarter представили бумбокс BB-777 от компании Bumpboxx — устройство в стиле 80-х с поддержкой как старых, так и современных форматов.

Внутри установлены сразу два кассетных магнитофона, CD-плеер и модуль Bluetooth для подключения смартфонов. Устройство также поддерживает радио и воспроизведение файлов через USB и AUX.

Одна из ключевых функций — оцифровка. Бумбокс умеет записывать музыку с кассет, компакт-дисков и радиостанций, конвертируя её в цифровой формат WAV.

За звук отвечает шестиполосная система мощностью 270 Вт. В конструкции используются динамики разного типа, включая низкочастотные и рупорные твиттеры. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 15 часов работы.

Устройство оснащено экраном для управления, пультом и микрофонными входами, которые позволяют записывать голос прямо на кассету.

Вес модели составляет около 12,7 кг, поэтому в комплекте предусмотрен плечевой ремень.

На старте кампании цена составляет 649 долларов. Поставки ожидаются летом 2026 года.