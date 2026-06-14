Huawei представила HarmonyOS 7 с агентным ИИ и приростом производительности
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Huawei представила HarmonyOS 7 с агентным ИИ и приростом производительности

Есть стиль дизайна Apple Liquid Glass, но выглядит более интерактивным.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:33
Huawei представила HarmonyOS 7 с агентным ИИ и приростом производительности

Huawei представила HarmonyOS 7 на конференции HDC 2026. Новая версия операционной системы предназначена для смартфонов, планшетов, ПК, носимых устройств и гаджетов интернета вещей. Главный акцент компания сделала на более плавной работе, обновлённом интерфейсе и глубокой интеграции ИИ.

Одним из заметных изменений стала пространственная персонализация. Система использует возможности устройства, чтобы превращать изображение на экране блокировки в сцену с 3D-эффектом.

Кроме того, элементы интерфейса, включая кнопки и ползунки, получили новые световые эффекты. Huawei Central сравнивает такой подход с дизайном Liquid Glass у Apple, но отмечает, что реализация Huawei выглядит более интерактивной.

Отдельный блок обновлений связан с HarmonyOS Intelligence. ИИ-ассистент должен лучше работать с генерацией текста, быстрее отвечать на запросы и выполнять больше системных действий. Huawei утверждает, что помощник получил более глубокую интеграцию с приложениями и сможет закрывать пользовательские задачи не только на уровне обычного чат-бота.

В основе новых ИИ-функций лежит HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0. По данным компании, фреймворк обеспечивает выполнение задач с точностью более 90%. Также в HarmonyOS 7 появились новые возможности редактирования фотографий и персонализации настроек с использованием ИИ.

Huawei заявляет, что HarmonyOS 7 работает более чем на 15% быстрее по сравнению с HarmonyOS 6.1 и предыдущими версиями системы. Прирост должен быть заметен при запуске приложений, в играх и при просмотре онлайн-контента. Бета-версия для разработчиков выходит 12 июня, а стабильный релиз запланирован на осень 2026 года

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