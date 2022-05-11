Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 IV

Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 IV. Новинка сохранила дизайн предшественника, получила технические обновления и программные улучшения.

Основной упор в Sony Xperia 1 IV сделан на камеры. Устройство получило проработанный перископ-модуль с более длинным фокусным расстоянием 85-125 мм (в Xperia 1 III было 70-105 мм). Три основные камеры способны записывать 4K HDR-видео с частотой 120 fps. Основной модуль и широкоугольный модули остались без изменений: 12 Мп и 12 Мп с углом захвата 124 градуса. Также были добавлены улучшенные алгоритмы для обработки фото и видеосъемки. На торце корпуса расположена дополнительная кнопка спуска затвора.

Смартфон получил 6,5″ OLED-дисплей с разрешением 4K. За работу Xperia 1 IV отвечает флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти. Автономность обеспечивает батарея на 5000 мАч с поддержкой 30-Вт зарядкой. Кроме того, есть беспроводная и реверсивная зарядка с поддержкой фирменной технологии Xperia Adaptive Charging. В отличие от прошлых поколений, смартфон не получил комплектную зарядку, поэтому покупать её придётся отдельно.

Корпус смартфона выполнен из металлической рамы и матового стекла с применением Gorilla Glass Victus. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP65/68. Внизу есть стандартный 3,5-разъём для наушников, а по бокам размещены стереодинамики.

Продажи Sony Xperia 1 IV в единственной конфигурации на 12/256 ГБ начнутся с 16 июля в Великобритании по цене £1,299.00 (около 110 тысяч рублей).

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!