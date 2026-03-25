Любое фото превращается в голограмму. Представлена рамка Looking Glass Musubi за $149
Любое фото превращается в голограмму. Представлена рамка Looking Glass Musubi за $149

Бруклинская компания Looking Glass почти десять лет делала голографические дисплеи для корпоратов и разработчиков — дорогие, сложные, нишевые. А теперь представила Musubi — 7-дюймовую фоторамку, которая превращает обычные фотографии и видео в голограммы. И стоит она как средний повербанк.

Работает всё максимально просто. На компьютер ставится бесплатное приложение для Mac или Windows, в него загружается фото или видеоролик длиной до 30 секунд. Софт через ИИ-технологию Gaussian splatting сам достраивает глубину и конвертирует файл в голограмму. Результат перекидывается на рамку по USB-C — и готово. Никакого Wi-Fi, никаких подписок и никакого облака. Все данные остаются локально, ничего никуда не утекает.

Под капотом — запатентованная технология Hololuminescent Display. Если коротко: 2D-экран на 167 ppi совмещён со световым полем, которое формирует объёмный фон. Фото и видео сами по себе плоские, но визуально парят перед этим фоном, и мозг считывает картинку как трёхмерную. Это не полноценная волюметрическая голограмма в духе «Звёздных войн», но вау-эффект вполне настоящий и очки не нужны, смотреть можно с разных углов.

Рамка хранит до 1 000 изображений, работает три часа от встроенного аккумулятора или постоянно от розетки.

Кампания на Kickstarter стартовала 11 марта, и цель в $10 000 была закрыта за считанные минуты. К середине марта проект собрал уже больше $347 000 от двух с половиной тысяч бэкеров — в 34 раза больше запрошенного. Розничная цена после закрытия кампании — $149 (~€130). Доставка по всему миру, отгрузка запланирована на июнь.

Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

У Looking Glass есть и планы покрупнее: на той же технологии в этом году должны появиться дисплеи на 16, 27 и 86 дюймов.

Читайте также
Pixelpaw представила гибрид мыши и геймпада с автономностью до 72 часов
Kikstarter

Pixelpaw представила гибрид мыши и геймпада с автономностью до 72 часов

Стартап Pixelpaw Labs показал необычную мышь Phase, которая может раскладываться на два полноценных контроллера.
Стул для «полугрязной» одежды стал неожиданным хитом на Kickstarter
Kikstarter

Стул для «полугрязной» одежды стал неожиданным хитом на Kickstarter

На Kickstarter неожиданно стал популярным проект стула со встроенной вешалкой для одежды.
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе
BleeqUp

Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

Экшн-камеры вроде GoPro давно стали стандартом для съёмки поездок и тренировок. Но что если камеру вообще не нужно…
Первый отель откроют на Луне к 2032 году
Космос

Первый отель откроют на Луне к 2032 году

Американский стартап GRU анонсировал строительство первого в истории лунного отеля.
Ещё по теме
Создатели ИИ-помощника Rabbit R1 угодили в финансовую яму

Создатели ИИ-помощника Rabbit R1 угодили в финансовую яму
Кольцо, которое слышит ваши идеи: стартап Sandbar представил Stream

Кольцо, которое слышит ваши идеи: стартап Sandbar представил Stream
Apple может погладить стартап Prompt AI

Apple может погладить стартап Prompt AI
Представлена клавиатура из сериала «Разделение»

Представлена клавиатура из сериала «Разделение»
Хранение на 5000 лет: стартап Cerabyte показал керамический чип для архива данных

Хранение на 5000 лет: стартап Cerabyte показал керамический чип для архива данных
Как искусственный интеллект помогает в переработке мусора

Как искусственный интеллект помогает в переработке мусора
Создана нейросеть, генерирующая 3D-игры по текстовому описанию

Создана нейросеть, генерирующая 3D-игры по текстовому описанию
Компании Tesla и Matthews не поделили технологии — скандал на $1 млрд

Компании Tesla и Matthews не поделили технологии — скандал на $1 млрд
Представлена первая в мире система трансплантации головы человека

Представлена первая в мире система трансплантации головы человека
Представлен «раздевающий» людей фотоаппарат с ИИ

Представлен «раздевающий» людей фотоаппарат с ИИ
Представлено умное кольцо Ringo с функциями измерения жира и снятия ЭКГ

Представлено умное кольцо Ringo с функциями измерения жира и снятия ЭКГ
Запущен One By One Music — первый в мире музыкальный стриминг для собак

Запущен One By One Music — первый в мире музыкальный стриминг для собак
QOOLA Pro – персональный компактный кондиционер за $69

QOOLA Pro – персональный компактный кондиционер за $69
Keychron выпустила премиальную клавиатуру для геймеров Lemokey L3

Keychron выпустила премиальную клавиатуру для геймеров Lemokey L3

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры
