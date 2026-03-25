Любое фото превращается в голограмму. Представлена рамка Looking Glass Musubi за $149

Бруклинская компания Looking Glass почти десять лет делала голографические дисплеи для корпоратов и разработчиков — дорогие, сложные, нишевые. А теперь представила Musubi — 7-дюймовую фоторамку, которая превращает обычные фотографии и видео в голограммы. И стоит она как средний повербанк.

Работает всё максимально просто. На компьютер ставится бесплатное приложение для Mac или Windows, в него загружается фото или видеоролик длиной до 30 секунд. Софт через ИИ-технологию Gaussian splatting сам достраивает глубину и конвертирует файл в голограмму. Результат перекидывается на рамку по USB-C — и готово. Никакого Wi-Fi, никаких подписок и никакого облака. Все данные остаются локально, ничего никуда не утекает.

Под капотом — запатентованная технология Hololuminescent Display. Если коротко: 2D-экран на 167 ppi совмещён со световым полем, которое формирует объёмный фон. Фото и видео сами по себе плоские, но визуально парят перед этим фоном, и мозг считывает картинку как трёхмерную. Это не полноценная волюметрическая голограмма в духе «Звёздных войн», но вау-эффект вполне настоящий и очки не нужны, смотреть можно с разных углов.

Рамка хранит до 1 000 изображений, работает три часа от встроенного аккумулятора или постоянно от розетки.

Кампания на Kickstarter стартовала 11 марта, и цель в $10 000 была закрыта за считанные минуты. К середине марта проект собрал уже больше $347 000 от двух с половиной тысяч бэкеров — в 34 раза больше запрошенного. Розничная цена после закрытия кампании — $149 (~€130). Доставка по всему миру, отгрузка запланирована на июнь.

У Looking Glass есть и планы покрупнее: на той же технологии в этом году должны появиться дисплеи на 16, 27 и 86 дюймов.