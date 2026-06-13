Xbox может стать дочерней компанией Microsoft

Microsoft рассматривает возможность отделения Xbox от основной структуры компании. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями внутри корпорации.

По данным издания, изменения пока не планируются в ближайшее время. Одновременно руководство Xbox хочет увеличить инвестиции в ключевые франшизы, включая The Elder Scrolls, Fallout и Halo, чтобы ускорить выпуск новых игр.

Ранее также появлялись сообщения о возможных сокращениях и пересмотре расходов внутри игрового подразделения Microsoft.