Мессенджер «MAX» исчез из магазина Huawei за пределами России

Вечером во вторник, 9 июня, пользователи устройств Huawei сообщили об исчезновении российского мессенджера «Макс» (он же MAX) из магазина приложений AppGallery.

Проверка показала, что приложение действительно стало недоступно, но лишь при смене на зарубежный IP-адрес. Если VPN отключён или показывает российскую локацию, «Макс» по-прежнему доступен и отображается в магазине.

Иначе говоря, мессенджер убрали из AppGallery для пользователей всех стран, кроме России.

Это уже второй подобный случай за неделю. Ранее, 3 июня, приложение «Макса» исчезло из App Store компании Apple. На фоне этого Минцифры сообщало, что ведёт с Apple переговоры о возвращении мессенджера в магазин.