Pixelpaw представила гибрид мыши и геймпада с автономностью до 72 часов

Компания Pixelpaw Labs представила устройство Phase — беспроводную мышь с необычной конструкцией. При необходимости она разделяется на два отдельных контроллера, напоминающих Joy-Con.

Внешне устройство почти не отличается от обычной мыши, однако вместо классического колеса прокрутки используется сенсорная панель. Основная особенность — возможность трансформации в полноценный геймпад.

Каждая из половин оснащена стандартным набором элементов управления: стики, крестовина, кнопки ABXY и триггеры. В паре с дополнительным аксессуаром Phasegrip контроллеры можно закрепить по бокам смартфона и использовать для мобильных игр.

Устройство подключается по Bluetooth или через USB-ресивер и поддерживает одновременную работу с тремя устройствами. Внутри установлен оптический сенсор с чувствительностью до 16 000 DPI и частотой опроса 1000 Гц.

Заявленная автономность достигает 72 часов, зарядка осуществляется через USB-C.

Ожидаемая стоимость Phase составит 159 долларов, а комплект с аксессуаром Phasegrip — 188 долларов. Сроки начала продаж пока не раскрываются.