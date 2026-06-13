В новых файлах об НЛО нашли историю о полёте между Будапештом и Москвой
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В новых файлах об НЛО нашли историю о полёте между Будапештом и Москвой

Доклад 1955 года о загадочных объектах, замеченных над Венгрией.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:47
В новых файлах об НЛО нашли историю о полёте между Будапештом и Москвой

Пентагон опубликовал новую партию рассекреченных материалов об НЛО. Среди них оказался доклад 1955 года, посвящённый наблюдениям неопознанных объектов над территорией Венгрии.

Согласно документу, жители страны в течение нескольких недель сообщали о появлении так называемых «летающих тарелок». В отчёте приводятся оценки очевидцев, которые утверждали, что объекты могли развивать скорость до внушительных 12 000 км/ч.

В материалах также упоминается предполагаемый маршрут одного из наблюдаемых объектов. По данным документа, он мог пролегать между Будапештом и Москвой.

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Нынешняя публикация стала уже третьей волной рассекреченных архивов, которые власти США выпускают на фоне сохраняющегося общественного интереса к теме НЛО и неопознанных аномальных явлений.

В опубликованных материалах содержатся свидетельства очевидцев, фотографии, видеозаписи и зарисовки объектов, замеченных в разные годы в различных странах мира. При этом сами документы не содержат подтверждений внеземного происхождения описанных объектов и отражают лишь собранные в то время сообщения и наблюдения.

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