В новых файлах об НЛО нашли историю о полёте между Будапештом и Москвой

Пентагон опубликовал новую партию рассекреченных материалов об НЛО. Среди них оказался доклад 1955 года, посвящённый наблюдениям неопознанных объектов над территорией Венгрии.

Согласно документу, жители страны в течение нескольких недель сообщали о появлении так называемых «летающих тарелок». В отчёте приводятся оценки очевидцев, которые утверждали, что объекты могли развивать скорость до внушительных 12 000 км/ч.

В материалах также упоминается предполагаемый маршрут одного из наблюдаемых объектов. По данным документа, он мог пролегать между Будапештом и Москвой.

Нынешняя публикация стала уже третьей волной рассекреченных архивов, которые власти США выпускают на фоне сохраняющегося общественного интереса к теме НЛО и неопознанных аномальных явлений.

В опубликованных материалах содержатся свидетельства очевидцев, фотографии, видеозаписи и зарисовки объектов, замеченных в разные годы в различных странах мира. При этом сами документы не содержат подтверждений внеземного происхождения описанных объектов и отражают лишь собранные в то время сообщения и наблюдения.