Стартап из Сан-Франциско создал «кофемашину» для яичницы | The GEEK
Машина сама разбивает яйца и готовит омлет, глазунью или варёные яйца.
Стартап из Сан-Франциско показал кухонного робота Cheffy E.G.O.R., предназначенного для автоматического приготовления блюд из яиц.

Устройство сравнивают с кофемашиной: робот самостоятельно разбивает яйца и готовит их несколькими способами. Поддерживаются глазунья, омлет, варёные яйца и другие режимы — всего заявлено семь вариантов приготовления.

В системе есть таймер, который позволяет запланировать готовку к определённому времени. Также предусмотрен отдельный режим «просто разбить яйца» для выпечки и других рецептов.

Разработчики пока не раскрыли стоимость устройства и сроки начала продаж.

