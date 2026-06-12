PlayStation 1994 года стала чехлом для ноутбука и планшета

PlayStation и японское издательство Takarajimasha представили необычный аксессуар — First Model Multi Cushion Case BOOK, мягкий чехол, выполненный в виде оригинальной консоли PlayStation первого поколения. Внутри можно носить ноутбук, планшет и кабели.

Главная фишка — внешний вид. Чехол не просто украшен логотипом, а детально воспроизводит дизайн первой PlayStation 1994 года: характерный серый корпус, скошенные грани и узнаваемое расположение кнопок, ставшее шаблоном для всех последующих геймпадов.

По размерам это плоский чехол 23 × 33 см толщиной 2 см и весом всего 177 граммов. Он достаточно тонкий, чтобы поместиться в сумку без лишнего объёма, но вмещает стандартный ноутбук или планшет вместе с кабелями и мелкими аксессуарами.

Оригинальная PlayStation вышла в Японии в декабре 1994 года, почти за 30 лет до этого чехла, и её дизайн давно стал частью визуального языка игровой культуры.

Выйдет First Model Multi Cushion Case BOOK 6 июля в Японии — через сервис Seven Net Shopping и сеть магазинов 7-Eleven. Цена — 3630 иен (около 1700 рублей).