В Steam теперь можно создавать наборы игр от разных разработчиков

Компания Valve сообщила, что разработчики и издатели теперь могут создавать наборы с играми от разных студий. Ранее такая возможность допускалась только в ручном режиме, но теперь это автоматизировано.

Отмечается, что разработчик, который создал набор как минимум с одной своей игрой, становится «владельцем» этого бандла, что позволяет ему включить режим совместной работы. Для этого он может отправить другим разработчикам или издателям специальную ссылку.

После добавления игр владелец фиксирует набор, а затем все участники подтверждают детали, будущие изменения и прочее. В список входит перечень игры в наборе, его название, распределение гонораров и скидки. После этого набор публикуется.

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