Новый Steam Controller исчез из продажи через полчаса после старта продаж

Контроллер раскупили примерно за 30 минут, а пользователи сообщили о сбоях в Steam при оформлении заказов.
Редакция The GEEK сегодня в 08:52
Компания Valve начала продажи обновлённого Steam Controller. Устройство оказалось востребованным и исчезло из наличия примерно через 30 минут после старта продаж.

Также пользователи сообщили о сбоях в Steam во время оформления заказов. По их словам, система не справлялась с потоком покупателей и выдавала ошибки при попытке завершить покупку.

Продажи Steam Controller стартовали 4 мая. Цена устройства составляет $100.

Новая версия контроллера стала второй попыткой Valve закрепиться на рынке ПК-геймпадов. Модель получила переработанный дизайн, трекпады в стиле Steam Deck, а также функции Grip Sense и сенсорный гироскоп.

Несмотря на статус «распродано», пользователи отмечают, что Steam Controller иногда снова появляется в наличии. Однако купить устройство удаётся не всем: часть покупателей доходит до этапа оформления заказа, после чего сталкивается с новыми ошибками.

