RTX 5070 и Intel Core Ultra: в России начались продажи игрового ПК Acer Nitro N30
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RTX 5070 и Intel Core Ultra: в России начались продажи игрового ПК Acer Nitro N30

Ориентирован на игры, работу с ИИ и создание контента.
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Редакция The GEEK сегодня в 22:37
RTX 5070 и Intel Core Ultra: в России начались продажи игрового ПК Acer Nitro N30

Acer объявила о начале российских продаж игрового компьютера Nitro N30-100. Модель выполнена в корпусе объемом 28 литров с боковой панелью из закаленного стекла и доступна в конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra 7 265F или Intel Core Ultra 5 225F. 

Во всех версиях используется видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти. Компьютер также оснащается 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, SSD объемом 512 ГБ либо 1 ТБ и блоком питания мощностью 850 Вт. Среди беспроводных интерфейсов заявлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. 

По словам Acer, система подходит не только для современных игр, но и для задач, связанных с локальными ИИ-моделями, 3D-графикой, монтажом видео и разработкой приложений. Для этого используется фирменный пакет Acer Intelligence Space, который объединяет инструменты на базе искусственного интеллекта, включая генерацию изображений, расшифровку аудио и создание текстовых сводок. 

За охлаждение отвечают два 120-миллиметровых вентилятора с RGB-подсветкой. На передней панели расположены два порта USB-A, один USB-C и аудиоразъем для гарнитуры, а внутри корпуса предусмотрены слоты для дальнейшего расширения конфигурации. 

Acer Nitro N30-100 уже поступил в продажу в России. Стоимость компьютера начинается от 200 999 рублей. 

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