Steam Controller можно будет забронировать с 8 мая — только один геймпад на аккаунт

Компания изменила процесс покупки, чтобы минимизировать попадание устройств к перекупщикам.
Редакция The GEEK сегодня в 09:46
Valve изменила процесс покупки Steam Controller. Поводом стал высокий спрос: первую партию геймпадов раскупили всего за 30 минут после старта продаж.

Чтобы минимизировать попадание устройств к перекупщикам, компания ввела систему бронирования. С 8 мая (20:00 по мск) пользователи Steam смогут встать в очередь на покупку геймпада. Один аккаунт сможет зарезервировать только одно устройство.

Когда девайс будет готов к отправке, пользователю дадут 72 часа на оплату. Если покупка не будет завершена в этот срок, бронь аннулируется. Те, кто уже приобрел Steam Controller, временно несмогут оформить резерв на еще один экземпляр.

Кроме того, введены ограничения для участия в очереди. Аккаунт не должен иметь блокировок, а пользователь обязан совершить хотя бы одну покупку в Steam до 27 апреля 2026 года.

