Стартовал студенческий турнир от realme и MLBB

Бренд realme и онлайн-арена MLBB, готовятся к запуску студенческого турнира в России.

Призовой фонд составит 50 тысяч рублей, который разделят между собой 8 лучших команд. Кроме денежного приза, финалисты получат подарки от realme, а победители заберут планшет realme Pad mini и недавно представленный смартфон realme 10.

Тизер мероприятия

Начало турнира 19 ноября в 16:00 по МСК. Четвертьфиналы и полуфиналы турнира пройдут 26 ноября, а уже на следующий день, 27 ноября состоится финал турнира.

Более того, бренд realme запустил в соцсети ВКонтакте конкурс в котором разыгрывает среди подписчиков три пары наушников realme Buds Air 3. Принять участие можно до 20.11.