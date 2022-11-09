Смартфон realme 10 поступил в продажу в России



Бренд realme объявил о российском старте продаж realme 10 — первой модели новой серии. Новинка предлагает процессор MediaTek Helio G99 и экран AMOLED 90 Гц, делающие смартфон одним из самых быстрых по производительности.

Смартфон обладает 6,4-дюймовым экраном AMOLED 90 Гц с плавным скроллингом и геймингом с частотой дискретизации касания 180 Гц. А с увеличенной мощностью процессора смартфона удалось на 25% улучшить работу CPU и на 78% — графического процессора.

realme 10 доступен в нескольких конфигурациях, самая мощная из них — 8+256 Гб памяти, при этом смартфон поддерживает карты памяти объемом до 1 Тб. ОЗУ смартфона можно также расширить еще на 8 Гб за счет поддержки технологии виртуальной оперативной памяти: таким образом, объем оперативной памяти может достичь 16 ГБ



realme 10 поступил в продажу в России в черном и белом цветах и следующих конфигурациях:

4+128 Гб по цене от 17 990 руб;

8+128 Гб по цене от 19 990 руб;

8+256 Гб по цене от 21 990 руб.

В ближайшее время realme запустит акцию, в рамках которой российские фанаты бренда, пользователи смартфонов realme 2019 г., смогут получить скидку на покупку realme 10.